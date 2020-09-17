Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:46Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

Еще 8 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5025 до 5033.

"В Москве скончались 8 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 274 003 случая коронавируса, вылечились от инфекции 234 029 человек.

Москва коронавирус

Новости

Участок синей ветки метро Москвы закроют с 26 сентября по 5 октября

Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве

Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве
Пандемия коронавируса

Мэр Москвы призвал предприятия оставлять сотрудников на "удаленке"

Москвичей предупредили о резком похолодании в пятницу

Государству достались сотни домов и почти 2 тысячи участков двух подмосковных чиновников

Государству достались сотни домов и почти 2 тысячи участков двух подмосковных чиновников

В Москве к вечеру четверга выпадет до 30% месячной нормы осадков

Пандемия коронавируса

На поддержку медицины и москвичей в период пандемии выделили 200 млрд руб.

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Пандемия коронавируса

В Москве вынесен первый приговор за фейк о коронавирусе

Мэрия Москвы заявила о планах в 2022 г. достроить Большое кольцо метро

Мэрия Москвы заявила о планах в 2022 г. достроить Большое кольцо метро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');