Еще 8 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5025 до 5033.

"В Москве скончались 8 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 274 003 случая коронавируса, вылечились от инфекции 234 029 человек.