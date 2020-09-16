В Москве вынесен первый приговор за фейк о коронавирусе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нагатинский суд Москвы отправил на обязательные работы жительницу столицы за распространение фейковой информации об эпидемии нового коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд признал Храпченкову Екатерину Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ, и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов", - сказали в суде.

Согласно приговору, москвичка распространила фейковую информацию в своих аккаунтах в социальных сетях о продаже в одном из магазинов защитных масок с китайской маркировкой, которые якобы были отправлены в Россию в качестве гуманитарной помощи, пояснил собеседник агентства.

Президент России 1 апреля подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Документ был разработан в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса.

Так, Уголовный кодекс РФ был дополнен новой статьей 207.1 - о наказании за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Приговор Храпченковой стал первым за такое преступление в Москве.