Москвичей предупредили о резком похолодании в пятницу

На следующей неделе, по данным Гидрометцентра, в столицу придет "комфортная осенняя погода"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве летняя погода в пятницу сменится ненастьем, а на следующей неделе наступит период комфортной осеней погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня стоит замечательная летняя погода, температура 20-22 градуса, это настоящее лето. С утра было солнечно, но во второй половине дня, ближе к вечеру прогнозируются интенсивные осадки и усиление ветра до 15 -20 метров в секунду, но это по-настоящему летний день со всеми его атрибутами", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в четверг.

"А завтра - резкое, по сравнению сегодняшним днем, понижение температуры, примерно на 10 градусов: если сегодня около 22-х градусов, то завтра 11-13, это понижение очень существенное", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, завтра в Москве ожидается осенняя ненастная погода с дождем и порывами ветра до 15 метров в секунду, что "будет создавать дополнительные ощущения похолодания, хотя ожидаемая температура будет около или немного ниже климатической нормы".

"К выходным погода улучшится, в субботу ожидаются небольшие осадки, в воскресенье - осадков почти не будет, температура воздуха 11-14 градусов тепла и облачно. Такая нормальная осеняя погода", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в начале следующей недели в Москве "будет прохладно, но солнечно", из-за преобладания высокого давления будет малооблачно. "Начнется вполне комфортная осенняя погода", - сказал Вильфанд.