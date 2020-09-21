Объемы выдачи льготной ипотеки в Москве за месяц выросли в 1,5 раза

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Число выданных льготных ипотечных кредитов в Москве выросло за последний месяц в полтора раза, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"За последний месяц число выданных кредитов выросло в 1,4 раза, а их объем увеличился в 1,5 раза. С начала июля эти показатели выросли втрое", - рассказал Ефимов.

Он отметил, что за время действия льготной ипотечной программы в Москве было выдано 22,3 тысячи льготных ипотечных кредитов. Их объем на 10 сентября составил 117,9 млрд рублей.

"На Москву приходится 25,4% от общей суммы выданных в России льготных ипотечных кредитов. В Топ-5 регионов по суммам выданных ипотечных кредитов вошли: Санкт-Петербург, 14,4%, Московская область, 9%, Краснодарский край, 3,9%, Свердловская область, 3,3%", - добавил Ефимов.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября. Оператором программы выступает ДОМ.РФ. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита.

В июне кредитный лимит по программе льготной ипотеки был увеличен с 8 до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 до 6 млн рублей - в других регионах. В августе правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%. Лимиты в рамках финансирования, которые сейчас распределены между кредитными организациями, по оценкам ДОМ.РФ, помогут улучшить жилищные условия более 310 тысячам семей.

Сообщалось, что Минстрой России рассматривает возможность продления госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% после ноября.