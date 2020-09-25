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Фавипиравир внесут в список жизненно важных лекарств в течение недели

Фавипиравир внесут в список жизненно важных лекарств в течение недели
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Препараты на основе фавипиравира от коронавируса могут быть включены в список жизненно необходимых и важных лекарств в течение недели, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В ближайшую неделю принято решение будет", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос "Интерфакса" в пятницу.

Он также сообщил, что в настоящее время в рамках пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса прививку сделали 3,5 тыс. испытуемых.

Мурашко также сказал, что количество тяжело больных коронавирусом в России не увеличивается. По его словам, "объемы (предоставляемой в России) медпомощи возвращаются, не упали, удалось сохранить".

В свою очередь главный трансплантолог России, директор центра трансплантологии им. Шумакова Сергей Готье сообщил журналистам, что эпидемия коронавируса сказалась на количестве донорских органов, которые "многие больницы перестали предоставлять, поскольку были перепрофилированы их реанимации".

Фавипиравир был разработан в Японии для лечения гриппа, но впоследствии от него отказались, поскольку был сделан вывод, что препараты на его основе вызывают уродство у детей в случае, если перед зачатием их принимали родители.

Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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