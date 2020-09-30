В Москве начали второй этап вакцинации от COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Москве первые шесть участников пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса Sputnik V получили ее второй компонент, объявила заммэра города Анастасия Ракова. В среду планируется вакцинация примерно двух десятков человек.

Ракова напомнила, что Sputnik V - двухкомпонентная векторная вакцина, которая требует второй прививки через три-четыре недели после первой для усиления иммунного ответа.

"По результатам первой прививки, а ее уже сделали уже более 5700 человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо", - отметила Ракова.

Пострегистрационные клинические исследования Sputnik V начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Принять участие в исследовании сейчас можно в 19 медицинских учреждениях. 12 сентября партии вакцины начали рассылать для тестирования в регионы.