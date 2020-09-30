Диаспоры Армении и Азербайджана в Москве призвали к сдержанности

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Руководители и представители азербайджанских и армянских национальных общественных объединений и национально-культурных автономий в Москве в связи с ситуацией в Карабахе призвали своих земляков и сограждан не поддаваться на провокации.

"Призываем всегда и везде строго соблюдать, и придерживаться законов Российской Федерации. Проявлять спокойствие, сдержанность, быть бдительными, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации конфликта с целью усугубления и переноса ситуации на территории других государств", - говорится в их совместном обращении, опубликованном департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в среду.

В нем отмечается, что "нельзя допустить переноса напряженной ситуации на территорию РФ и, тем самым, создать очаги конфликтов между общинами двух народов".

"Убедительно просим не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и на разных медиа-платформах к противоправным действиям. Ответом на любые противоправные действия и провокационные проявления должны быть меры, предпринимаемые в правовом поле, и обращение в правоохранительные органы", - говорится в обращении.

Встречи представителей общественных объединений азербайджанцев и представителей объединений и национально-культурных автономий армян прошли в правительстве Москвы 28-29 сентября.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.