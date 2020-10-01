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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
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Собянин спрогнозировал суточное число случаев COVID-19 в Москве в 3 тыс.

Собянин спрогнозировал суточное число случаев COVID-19 в Москве в 3 тыс.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российская столица, как и другие крупные мегаполисы мира, не сможет избежать роста заболеваемости COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Мы тоже большой город и вряд ли будем исключением. Поэтому динамика развития (ситуации с коронавирусом - ИФ) явная, серьезная. И я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится к трем тысячам в сутки", - рассказал Собянин.

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Он напомнил, что в столице проводится огромный объем исследований на коронавиру: ПЦР-тестирование, ИФА-тестирование и экспресс-тестирование.

"Вся эта машина работает на то, чтобы максимально больше выявить, максимально своевременно выявить - для того, чтобы профилактировать болезнь у этих людей и тех людей, которые их окружают", - подчеркнул мэр.

Собянин также заявил, что власти столицы не собираются скрывать реальную статистику о новых случаях заражения коронавирусом.

"Не микшировать ситуацию, не затирать, а, наоборот, как можно больше тестировать, выявлять и регистрировать", - пояснил Собянин, говоря о главной задаче московских властей в такой ситуации.

По последним данным, в Москве за сутки зарегистрированы 2 424 случая заражения коронавирусом – это максимум за четыре месяца. Среди новых пациентов 13,6% – дети, днем ранее их доля составляла 16,2%. Весной и летом доля детей среди заболевших коронавирусом обычно не превышала 10%.

24 сентября была преодолена психологическая отметка в тысячу заболевших за сутки.

Ранее москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями попросили по возможности оставаться дома с 28 сентября. Власти обещали не штрафовать за выход из дома, социальные карты пенсионеров также решили не блокировать.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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