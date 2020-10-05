Ещё 31 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5370 до 5401.

"В Москве скончался 31 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию",- сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 307 477 случаев коронавируса , выздоровели 253 944 человека.