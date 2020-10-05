В Москве утвердили новый подход к лечению коронавируса

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения больных COVID-19 в столичных стационарах; он включает применение противовирусных аппаратов, плазмы переболевших и барокамер, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при "цитокиновом шторме", применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Это позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния", - сказала Ракова в понедельник журналистам.

Она отметила, что на первой стадии заболевания (3-7 суток) проводят противовирусную терапию, на второй (около 7 дней) используют антикоагулянтные препараты в лечебных дозах для уменьшения вероятности образования тромбов.

"Третья стадия COVID-19 наступает после 15 суток с момента начала заболевания. Она характеризуется выздоровлением пациента или осложнениями при неблагоприятном течении болезни. В этом случае применяется антибактериальная терапия, антикоагулянты, а также антиагрегантная, реперфузионная и заместительная терапии - лечение, которое предотвращает тромбоз, его осложнения и облегчает тяжелое состояние организма", - сказала вице-мэр.

По словам Раковой, пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса могут назначить переливание донорской плазмы.

"Другой метод лечения - гипербарическая оксигенация, или лечение в барокамере - назначается пациентам при соответствующих показаниях. Курс лечения составляет 4-10 сеансов. Экспериментальный метод первым в России весной внедрил НИИ им. Склифосовского. Врачи отмечали, что после сеансов у пациентов улучшается самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови", - сказала вице-мэр.