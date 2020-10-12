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В Москву-реку из коллектора попала неизвестная зеленая жидкость

В Москву-реку из коллектора попала неизвестная зеленая жидкость
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Неустановленная мутно-зеленая жидкость попала в Москву-реку из коллектора в районе Пречистенской набережной. Причины произошедшего устанавливают власти города, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский журналистам.

Он уточнил, что жидкость вылита из коллектора "Мосводостока".

Глава департамента заявил, что на место выброса прибыла группа комплекса городского хозяйства столицы, в которую вошли представители МЧС, Роспотребнадзора, департамента природопользования и охраны окружающей среды, "Мосводостока".

"Здесь есть домовладение, Пречистенская набережная, дом 5, Хилков переулков, дом 1. Проводились какие-то работы - либо на крыше, либо проводилась опрессовка системы отопления. В таких случаях зачастую используют, как правило, водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов. Для того, чтобы посмотреть, где есть протечка", - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что в середине дня в Москве прошел дождь, вместе с ним жидкость попала в коллектор, а из него - в Москву-реку. На данный момент поставлена заглушка, сброс прекращен.

"То, что это не токсично - уже, так сказать, видно невооруженным глазом. Потому что отсутствует неприятный запах", - заявил глава департамента. Он заверил, что, по предварительным оценкам, ущерба водному объекту нанесено не было.

Возбуждено административное производство. В то же время к месту выброса прибыли сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Кульбачевский добавил, что в случае доказанного нанесенного ущерба Москве-реке может быть возбуждено уголовное дело.

Москва Москва-река

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