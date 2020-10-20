В московских поликлиниках появилась система подсказок врачам

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале работы системы поддержки принятия врачебных решений в поликлиниках Москвы, назвав это серьезным этапом в цифровизации медицинской системы.

Во вторник Собянин и президент ПАО "Сбербанк" Герман Греф посетили городскую поликлинику №68 на Малой Якиманке и оценили работу цифрового помощника для врачей.

"Мы подошли к серьезному, ответственному и прорывному этапу информатизации медицинской системы Москвы. Много лет мы занимались созданием цифровой базы. Это единая медицинская информационная система (ЕМИАС), которая охватила все административные решения в рамках этого, в рамках медицинской системы, вплоть до записи к врачу", - сообщил мэр.

Он отметил, что следующим этапом была создана электронная цифровая карта пациента и что "сегодня практически 100% пациентов загружено в электронную карту". На третьем этапе были оцифрованы лабораторные результаты исследований, КТ, МРТ-снимки: они также загружены в электронную медицинскую карту.

По словам Собянина, параллельно созданы центры по анализу этих данных, в частности, рентгенологический центр с применением искусственного интеллекта обработки данных.

Собянин добавил, что с помощью Сбера была создана речевая технология, которая "оказала большое влияние на развитие рентгенологического сервиса".

"Это помощь врачу для того, чтобы записать данные и получить подсказки. И сегодня мы стоим на пороге совершенно революционного прорывного решения, которое тоже было подготовлено огромной работой врачей, консультантов, экспертов, созданы цифровые протоколы лечения по большинству нозологий. Созданы пакетные назначения лабораторные, диагностические, направления к другим врачам, тоже охватывающие большинство нозологий. Сбер создал систему искусственного интеллекта, подсказок врачебных решений", - сказал Собянин.

По его словам, теперь надо соединить огромные массивы данных, которые есть у московского здравоохранения, цифровые потоки, протоколы, назначения и обучать эту машину, совместить эти технологии.

"Я уверен, это даст колоссальный эффект по качеству диагностики, направления к окончательном диагнозу, лечения и дальнейшего сопровождения пациентов. Причем в основе этого будут лежать не субъективные какие-то характеристики, а мнения лучших врачей, лучших экспертов нашей страны", - сказал Собянин.

По его словам, над клиническими протоколами работало "около 200 лучших экспертов, врачей Москвы, федеральных лучших экспертов".

При этом он отметил, что несмотря на важность развития применения искусственного интеллекта, ответственность с врачей никто не снимает.

"Сегодня это рекомендации врачам, никто с них ответственность не снимал. И снимать не собирается. И что бы мы ни говорили, в центре всей этой системы пациентов и врач, который за него отвечает", - сказал Собянин.

В свою очередь Греф сообщил, что во вторник было запущено три продукта по трем распространенным диагнозам.

"Москва активно внедряет технологии, и наш план на следующий год, до конца 2021 года внедрение уже нескольких десятков самых распространенных болезней, которые могли с помощью системы поддержки принятия врачебных решений с точностью выше 90%, мы стремимся к точности 95%, определять диагноз и помогать ставить его врачу. Это важно, в первую очередь даже не столько для Москвы... эти наработки могут быть использованы для всей страны", - сказал Греф.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра Москвы, проект создания системы поддержки принятия врачебных решений реализуется с 1 июня 2019 года в 45 взрослых поликлиниках Москвы. Партнёром в реализации проекта искусственного интеллекта выступило ПАО "Сбербанк". Система представляет собой набор цифровых инструментов, помогающих врачу в принятии врачебных решений на всех этапах ведения пациента – сбор жалоб, постановка предварительного диагноза, выбор диагностических процедур, лекарственной терапии, схемы лечения.

В настоящее время разработано 3 цифровых инструмента: постановка предварительного диагноза, пакетные назначения на диагностику для подтверждения диагноза (стандартный набор инструментальных и лабораторных исследований, а также консультаций профильных специалистов, необходимых пациенту) и анкета анамнеза жизни пациента. До конца года планируется внедрить еще несколько инструментов.