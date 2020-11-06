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Врачи в РФ смогут отказаться от бумажных документов к началу 2021 года

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Полный переход на электронный документооборот в сфере здравоохранения в России станет возможен в конце года, врачам не придется распечатывать и хранить в таком виде цифровые карты пациентов для проверяющих органов, сообщили в Минздраве.

"Любая цифровизация сводится на нет, если приходится потом это распечатывать и хранить в бумажном виде. У нас такой приказ подготовлен, он сейчас проходит регистрацию в Минюсте (...) Мы рассчитываем, что до конца года такой приказ точно будет принят", - сказал замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев в пятницу на "круглом столе" в Госдуме, посвященном телемедицинским технологиям в России.

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По его словам, приказ не будет императивно переводить на электронный документооборот все российские поликлиники и больницы, упраздняя бумажные документы: "У нас страна большая, и уровень готовности медицинских организаций разный". Полный переход станет возможен по решению главного врача, когда медики будут готовы к этому.

"Мы считаем, что это будет полностью в правовом поле закрывать этот контур. И избавит от необходимости хранить эту бумажную копию, как многие говорят, "для прокурора". Потому что мы тем самым замкнем тот нормативный периметр, который легализует полностью электронные документы в здравоохранении", - сказал Пугачев.

Ранее детский хирург, сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль заявлял, что, несмотря на декларируемый переход на цифровой документооборот, врачам в России приходится делать двойную работу - дублировать электронный документ бумажным. Это связано с тем, что пока законодательство не позволяет полностью отказаться от бумажной истории болезни. Кроме того, в ОНФ в июле отмечали, что у 11% опрошенных российских врачей отсутствовал компьютер, а у 21% не было подключения к интернету.

Минздрав РФ

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