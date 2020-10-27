Ростехнадзор выявил нарушения на Московском НПЗ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора нашло нарушения АО "Газпромнефть - Московский НПЗ" (МНПЗ), говорится в пресс-релизе службы.

Проверка проводилась с 1 по 30 сентября на площадке производства нефтепродуктов. Специалисты выяснили, что на объекте отсутствует световая сигнализация в помещении управления (операторной) установки утилизации, не проведены строительно-монтажные работы по установке табло "загазованность", а газораспределительная станция эксплуатируется без разрешения на ввод в эксплуатацию.

По результатам проверки юридическое лицо и должностные лица "Газпромнефть-МНПЗ" привлечены к административной ответственности по статье о нарушениях требований промышленной безопасности со штрафом на общую сумму 330 тысяч рублей.

МНПЗ обеспечивает более 38% потребностей Московского региона в нефтепродуктах.