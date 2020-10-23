Собянин объявил о скидках на проезд в московском метро

Сниженный тариф будет действовать в рабочие будни по утрам, кроме часа пик и только на двух линиях

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - На двух линиях московского метро со 2 ноября в определенные часы по утрам можно будет заплатить за проезд со скидкой 50%, объявил во "ВКонтакте" мэр города Сергей Собянин. Эксперимент продлится до 2 июля.

"Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15", - написал Собянин.

Цель эксперимента - снизить нагрузку на метро в час пик и позволить пассажирам соблюдать социальную дистанцию, объяснил он.

"Скидка в размере до 22 рублей предоставляется в рабочие дни.Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта", - говорится на сайте проекта. Проверить сумму сэкономленных денег можно будет в приложении "Метро Москвы".