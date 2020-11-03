Зарплаты столичных врачей и учителей увеличат в 2021 году почти на 4%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы почти на 4% предусмотрено в бюджете Москвы на 2021 год.

"Проект бюджета предусматривает увеличение фондов оплаты труда учреждений бюджетной сферы, что позволит повысить заработную плату педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий работников бюджетной сферы - на 3,7% (выше уровня инфляции)", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Там также отмечается, что в следующем году будут продлены ежемесячные выплаты врачам, получившим статус "Московский врач", а также отдельным категориям медицинских работников. "В 2021 г. на эти цели в бюджете предусмотрено 8,2 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

"Также будет продолжена выплата специальной надбавки к заработной плате учителям за работу в "Московской электронной школе" в размере 10 тыс. рублей ежемесячно и городского вознаграждения за классное руководство - 12,5 тыс. рублей в месяц. На указанные цели в 2021 г. направляется 18,3 млрд. рублей", - отмечается в тексте документа.