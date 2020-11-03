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Москва потратит в 2021 году 10 млрд рублей на вакцинацию от коронавируса

Годовые расходы на здравоохранение будут увеличены на 11%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы в 2021 году планирует выделить на вакцинацию горожан от коронавируса 10 млрд руб., сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. Всего на профилактику инфекционных заболеваний в следующем году планируется выделить 12,7 млрд рублей.

Экономический кризис

В 2021 году сохранится финансирование программ профилактических прививок от пневмококковой и менингоккоковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций, отметили чиновники.

Мэр Сергей Собянин 3 ноября внес в Мосгордуму проект трехлетнего бюджета города.

Расходы на здравоохранение на 2021 год будут увеличены по сравнению с 2020 годом более чем на 11%. В мэрии назвали приоритетом предложенного бюджета госпрограмму развития здравоохранения.

"При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 году будут ощутимо увеличены. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 трлн рублей, увеличившись более чем на 90 млрд рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год, - сообщили в горадминистрации. - С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 гjle составит порядка 2,1 трлн рублей".

Чиновники добавили, что опережающими темпами увеличатся расходы на государственные программы развития культуры (+5,4%), социальной поддержки жителей (+5%), спорта (+5%) и образования (+2,6%)".

На прямую поддержку бизнеса и промышленности в условиях пандемии в бюджете заложено 5 млрд рублей, сообщили в мэрии. Эти деньги пойдут на обновление основных производственных фондов (закупки оборудования и лизинговые операции), создание новых продуктов, поддержку экспортеров, льготные кредиты.

Также планируется сохранить на 2021 год введенный в текущем году упрощенный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемым властями финансовым мерам поддержки. Сохранятся и новые виды субсидий - на продвижение товаров онлайн и экспорт.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Москва Сергей Собянин Мосгордума коронавирус

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