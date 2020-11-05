Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

В центре Москвы машина врезалась в автобусную остановку

По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют информацию о выезде автомобиля на остановку в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступила информация об аварии, на Садовой-Триумфальной водитель не справился с управлением и выехал на остановку автобуса", - сказал источник. По предварительным данным, пострадали до четырех человек.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что в городские больницы с места ДТП направили четырех пострадавших, в том числе одного ребенка.

В столичном департаменте транспорта рассказали, что автомобиль наехал на остановку общественного транспорта у дома 16, стр. 1 на Садовой-Триумфальной улице.

"По предварительной информации, пострадали три человека. Движение ограничено по одной полосе", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Москва

Новости

Возможной причиной ДТП в центре Москвы сочли ошибку водителя

Возможной причиной ДТП в центре Москвы сочли ошибку водителя
Пандемия коронавируса

В зданиях мэрии Москвы заработала система check in

Бизнесменам предложили оценить уровень "деловой" коррупции в Москве

Пандемия коронавируса

Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября

Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября

Еще 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Более 30 нарушителей масочного режима выявили в трех ТЦ в Москве

Активисты сообщили о 17 задержанных на "Русском марше" в центре Москвы

Путину представили обновленную звонницу Спасской башни

Путину представили обновленную звонницу Спасской башни

Вильфанд посоветовал москвичам "переобуть" машины до 10 ноября

Вильфанд посоветовал москвичам "переобуть" машины до 10 ноября
Пандемия коронавируса

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 7 тысяч

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 7 тысяч
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');