В центре Москвы машина врезалась в автобусную остановку
По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют информацию о выезде автомобиля на остановку в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Поступила информация об аварии, на Садовой-Триумфальной водитель не справился с управлением и выехал на остановку автобуса", - сказал источник. По предварительным данным, пострадали до четырех человек.
Другой источник "Интерфакса" уточнил, что в городские больницы с места ДТП направили четырех пострадавших, в том числе одного ребенка.
В столичном департаменте транспорта рассказали, что автомобиль наехал на остановку общественного транспорта у дома 16, стр. 1 на Садовой-Триумфальной улице.
"По предварительной информации, пострадали три человека. Движение ограничено по одной полосе", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.