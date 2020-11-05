В центре Москвы машина врезалась в автобусную остановку

По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют информацию о выезде автомобиля на остановку в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступила информация об аварии, на Садовой-Триумфальной водитель не справился с управлением и выехал на остановку автобуса", - сказал источник. По предварительным данным, пострадали до четырех человек.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что в городские больницы с места ДТП направили четырех пострадавших, в том числе одного ребенка.

В столичном департаменте транспорта рассказали, что автомобиль наехал на остановку общественного транспорта у дома 16, стр. 1 на Садовой-Триумфальной улице.

"По предварительной информации, пострадали три человека. Движение ограничено по одной полосе", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.