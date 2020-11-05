В Москве задержали виновницу аварии с 3 пострадавшими на остановке

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Предполагаемая виновница ДТП на Садовой-Триумфальной улице задержана, ее доставят в отдел полиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ее автомобиль погружен на эвакуатор, место происшествия оцеплено для работы следствия", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что автомобиль Nissan въехал в остановку на Садовой-Триумфальной у дома 16, находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека, среди которых один несовершеннолетний.