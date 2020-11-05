В зданиях мэрии Москвы заработала система check in

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Москве с 5 ноября в зданиях правительства Москвы в порядке эксперимента ввели систему электронной регистрации для сотрудников и посетителей, сообщил сайт мэрии. Система аналогична той, которая уже запущена в учреждениях общепита и клубах, работающих по ночам.

Сначала регистрация была запущена в зданиях департаментов мэрии. На втором этапе эксперимента ее введут в зданиях подведомственных организаций.

Регистрировать номера своих мобильных при входе можно, отсканировав QR-код или отправив SMS на номер 7377.

Чиновники считают, что система позволит оповещать чиновников и посетителей о возникшем риске заражения коронавирусом. Если в здании кто-либо заразится, все зарегистрированные пользователи получат оповещение о возможном контакте с зараженным и смогут вовремя сдать тест и самоизолироваться.

С 19 октября в Москве эту систему ввели в ночных заведениях, и по этой причине власти решили их не закрывать, несмотря на рост заболеваемости COVID-19. Вслед за ночными клубами и барами регистрацию начали вводить и дневные заведения общепита, в том числе сеть McDonald's. Сейчас к системе присоединились более 2000 организаций, в том числе гостиницы, уведомления о возможном контакте с зараженными получили 3300 человек.