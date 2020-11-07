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Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах

По одной из версий, причиной аварийной посадки воздушного судна мог стать пожар на борту, по другой - неисправный двигатель

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах
Обломки самолета Cessna на месте крушения в Подмосковье
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет Сessna совершил аварийную посадку в Люберцах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу. По его данным, погибли пилот и пассажир.

Собеседник агентства отметил, что посадка была совершена вблизи поселка Чкалово, самолет горит до сих пор.

Представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская подтвердила, что на востоке Подмосковья разбился легкомоторный самолет.

Как она рассказал в субботу журналистам, следователи и криминалисты управления выехали к месту его крушения, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Марковская не уточнила информации о погибших и пострадавших в результате инцидента.

В пресс-службе МЧС Подмосковья со своей стороны подтвердили гибель двух человек в результате крушения воздушного судна.

Как рассказали в ведомстве, в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с рабочим поселком Томилино в Люберцах совершил аварийную посадку частный самолет Cessna. Когда пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, наблюдалось его горение на площади 5 кв. метров.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной аварийной посадки самолета стал пожар на борту. Экипаж попытался аварийно сесть, однако не смог, отметил он.

Однако в МЧС России журналистам сообщили, что причина аварийной посадки легкомоторного самолета Cessna - неисправный двигатель.

Подмосковье Люберцы Цессна Сessna

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