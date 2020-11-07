Два человека погибли при жесткой посадке самолета Сessna в Люберцах

По одной из версий, причиной аварийной посадки воздушного судна мог стать пожар на борту, по другой - неисправный двигатель

Обломки самолета Cessna на месте крушения в Подмосковье Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет Сessna совершил аварийную посадку в Люберцах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу. По его данным, погибли пилот и пассажир.

Собеседник агентства отметил, что посадка была совершена вблизи поселка Чкалово, самолет горит до сих пор.

Очевидцы сообщили о крушении легкомоторного самолёта на юго-востоке столицы.

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Фото: телеграм-канал "Москва 24" pic.twitter.com/BEV8BsqCIE — Москва 24 (@infomoscow24) November 7, 2020

Представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская подтвердила, что на востоке Подмосковья разбился легкомоторный самолет.

Как она рассказал в субботу журналистам, следователи и криминалисты управления выехали к месту его крушения, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Марковская не уточнила информации о погибших и пострадавших в результате инцидента.

В пресс-службе МЧС Подмосковья со своей стороны подтвердили гибель двух человек в результате крушения воздушного судна.

Как рассказали в ведомстве, в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с рабочим поселком Томилино в Люберцах совершил аварийную посадку частный самолет Cessna. Когда пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, наблюдалось его горение на площади 5 кв. метров.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной аварийной посадки самолета стал пожар на борту. Экипаж попытался аварийно сесть, однако не смог, отметил он.

Однако в МЧС России журналистам сообщили, что причина аварийной посадки легкомоторного самолета Cessna - неисправный двигатель.