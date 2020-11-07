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Источник сообщил о гибели ведущего НТВ при крушении Cessna в Люберцах

Его жена также находилась на борту самолета, она погибла

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой погиб при аварийной посадке легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Согласно полетному листу, на борту находился Александр Колтовой, также в самолете находилась его жена, она также погибла", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что в районе Новорязанского шоссе совершил аварийную посадку частный легкомоторный самолет Cessna. В результате падения погибли два человека.

Транспортные следователи и прокуроры начали проверки по факту происшествия. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной аварийной посадки самолета стал пожар на борту.

Московская область НТВ Александр Котловой

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