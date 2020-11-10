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Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение

Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы с 2021 по 2023 год выделит около 28,5 млрд рублей на обеспечение работы системы видеонаблюдения и еще около 20 млрд рублей - на поддержку общегородской сети Wi-Fi и на доступ учреждений в интернет, сообщил замруководителя городского департамента финансов Павел Дитятев.

Он сообщил это при обсуждении проекта бюджета на комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям.

В частности, на 2021 год на систему видеонаблюдения будет выделено 9,3 млрд рублей, уточнил он. Общей суммы - 28,5 млрд рублей - должно хватить на обеспечение работы почти 176 000 камер и передачи с них видеоизображения в единый центр хранения данных.

По словам Дитятева, еще 14,6 млрд рублей будет выделено на закупку средств вычислительной техники и программного обеспечения и 1,5 млрд рублей - на обеспечение информационной безопасности.

Проект бюджета Москвы был внесен в Мосгордуму 3 ноября. На 2021 год доходная часть бюджета запланирована на уровне 2 642,74 млрд рублей, расходная - 3 152,75 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 510 млрд рублей.

Заммэра по экономической политике Владимир Ефимов заявил, что расходы по сравнению с 2020 годом не сократятся, запланированный бюджет будет социально-ориентированным и что городу впервые более чем за десять лет придется прибегнуть к бюджетным заимствованиям.

Москва Мосгордума

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