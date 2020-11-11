В Москве не будет елок и фестиваля "Путешествие в Рождество"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Зима в Москве пройдет без традиционного уличного фестиваля "Путешествие в Рождество" и новогодних елок, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"Улицы и площади города будут украшены праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы", - говорится в сообщении.

При этом ледовые катки будут открыты, но режим их работы будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер.

В частности, будут открыты для посещения популярные катки на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького.

10 ноября мэр Сергей Собянин из-за роста заболеваемости в городе ввел новые ограничения сразу на срок до 15 января, охватив период новогодних праздников. В частности, с 13 ноября по 15 января ресторанам и барам будет запрещено принимать посетителей с 23 часов до 6 утра.

В новогоднюю ночь рестораны работать не будут, уточнил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

11 ноября в оперштабе уточнили, если организации будут проводить новогодние корпоративы с нарушением требований и ограничений Роспотребнадзора, могут быть оштрафованы участники мероприятия и заведение, где проводится корпоратив.

"В случае изменения эпидемиологической ситуации режим работы может быть пересмотрен", - предупредили чиновники.