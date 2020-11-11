В Москве пустят на концерт вопреки ограничениям при покупке билета до 13 ноября

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Театры и концертные залы столицы обеспечат допуск зрителей на мероприятие по ранее приобретенным билетам, даже в том случае, если количество проданных билетов превышает 25% от заполняемости, следует из приказа Минкультуры РФ.

"В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем объем заполняемости (в 25% - ИФ) прекратить дальнейшую реализацию билетов, а также обеспечить допуск посетителей на мероприятия по ранее приобретенным билетам", - следует из приказа.

Ранее сообщалось, что министерство культуры РФ дало указание подведомственным театрам, учреждениям, организующим концертные мероприятия, а также кинозалам сократить количество продаваемых билетов до 25% от заполняемости зала в целях борьбы с распространением коронавируса на период с 13 ноября по 15 января.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%.

Накануне было объявлено, что в столице с 13 ноября по 15 января будет действовать ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов. Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.