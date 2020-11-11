Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Суточный прирост COVID-19 в Москве опустился до минимума за две недели

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировано 4 477 новых случаев коронавируса, сообщил столичный оперштаб по контролю за COVID-19 в среду.

В РоссииВ России за сутки установлен антирекорд по числу умерших от COVID-19В России за сутки установлен антирекорд по числу умерших от COVID-19Читать подробнее

"Это минимальное значение за последние две недели: 28 октября зафиксировано 3 670 случаев заболевания за сутки, затем этот показатель стабильно превышал 4 900", - сказали в штабе.

При этом за последние сутки госпитализировано 1 366 пациентов с COVID-19 (сутками ранее - 1 522), на аппаратах ИВЛ в больницах Москвы находится 361 человек.

Среди заболевших в Москве за последние сутки 11,3% - дети, 45,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,7% - от 46 до 65 лет, еще 9,7% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет.

По данным штаба, за сутки в Москве 3 857 человек вылечились от коронавируса, а общее число выздоровевших достигло 350 746. Общее число случаев заражения составляет 485 545.

Во вторник вечером сообщалось, что за сутки в городе скончались 73 человека, общее число жертв инфекции достигло 7 502.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

13
В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Запущено движение по участку ЦКАД в составе коридора из Европы в Китай

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии

Ещё 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

Рестораны и клубы Москвы не будут работать в новогоднюю ночь

В "Шереметьево" задержали мужчину, угрожавшего совершить теракт

Пандемия коронавируса

Московским барам и кафе на два месяца запретят работать после 23 часов

Пандемия коронавируса

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение

Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение

Москва потратит 134 млн рублей на детальную съемку города с дронов

Пандемия коронавируса

В Подмосковье заблокируют соцкарты пожилых и переведут студентов на удаленку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');