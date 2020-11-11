Суточный прирост COVID-19 в Москве опустился до минимума за две недели

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировано 4 477 новых случаев коронавируса, сообщил столичный оперштаб по контролю за COVID-19 в среду.

"Это минимальное значение за последние две недели: 28 октября зафиксировано 3 670 случаев заболевания за сутки, затем этот показатель стабильно превышал 4 900", - сказали в штабе.

При этом за последние сутки госпитализировано 1 366 пациентов с COVID-19 (сутками ранее - 1 522), на аппаратах ИВЛ в больницах Москвы находится 361 человек.

Среди заболевших в Москве за последние сутки 11,3% - дети, 45,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,7% - от 46 до 65 лет, еще 9,7% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет.

По данным штаба, за сутки в Москве 3 857 человек вылечились от коронавируса, а общее число выздоровевших достигло 350 746. Общее число случаев заражения составляет 485 545.

Во вторник вечером сообщалось, что за сутки в городе скончались 73 человека, общее число жертв инфекции достигло 7 502.