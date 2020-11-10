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Рестораны и клубы Москвы не будут работать в новогоднюю ночь

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Рестораны и ночные клубы Москвы не будут работать в новогоднюю ночь из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря, но, к сожалению, в более скромном формате, и большинство ресторанов в новогоднюю ночь работать не будут, точнее не большинство, а, наверное, все, так как это ограничение с 23:00 до 6:00 распространяется на все заведения общественного питания, клубы, дискотеки", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

"Мы заранее предупредили бизнесменов об этом для того, чтобы они могли планировать свой график на новогоднюю ночь. А в целом, отметить новый год можно будет и 31, и 1 числа и в другие дни, во всех ресторанах Москвы, но за исключением ночного времени", - добавил Немерюк.

Глава департамента также сообщил, что столичные власти пока не намерены закрывать предприятия общественного питания, принимающие посетителей днем.

По словам Немерюка, внедренная в Москве система чек-инов в общественных местах, в том числе в ресторанах и кафе, направлена, в первую очередь, на информирование посетителей и сотрудников о возможном контакте с носителем коронавируса, чтобы своевременно предпринять действия и провериться.

Чиновник пояснил, что с целью предотвращения полного "ресторанного локдауна" и был введен запрет на работу ночных заведений.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября до 15 января в Москве прекращается работа предприятий общепита, работающих в ночное время с 23:00 до 06:00.

Хроника 09 января – 10 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Алексей Немерюк Москва Коронавирус

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