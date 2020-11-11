Федеральные библиотеки в Москве будут работать по записи

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве федеральные библиотеки будут пускать посетителей по предварительной записи и при наполнении читального зала не более чем на 25%, говорится в проекте приказа Минкультуры. Речь идет о периоде с 13 ноября по 15 января, на который мэрия Москвы ввела дополнительные коронавирусные ограничения.

Посетители библиотек должны будут соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра.

Руководителям библиотек поручено также обеспечить читателям удаленный доступ к информационным ресурсам библиотек.

10 ноября мэр Сергей Собянин запретил с 13 ноября по 15 января культурные, досуговые, спортивные и развлекательные мероприятия с участием зрителей. В частности, он запретил посещение мероприятий, в том числе выставок и лекций, в музеях и библиотеках. Исключение сделано только для официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

Ограничение коснулось учреждений городского подчинения. Минкультуры решило, что федеральные музеи столицы продолжат принимать отдельных посетителей, но прекратят принимать группы и отменят выставки и другие мероприятия.