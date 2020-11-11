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В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии

Столичные театры и кинозалы с 13 ноября должны продавать не более 25% билетов

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные музеи в Москве с 13 ноября до 15 января приостановят проведение выставок, групповых экскурсий и других мероприятий, говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Согласно документу, музеи должны будут обеспечить соблюдение посетителями дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга, а также исключить встречные потоки.

Минкультуры РФ также дало указание подведомственным театрам, учреждениям, организующим концертные мероприятия, а также кинозалам в Москве продавать не более 25% билетов на мероприятия в период с 13 ноября по 15 января включительно, с учетом ранее реализованных билетов.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%. Во вторник было объявлено, что в столице с 13 ноября по 15 января будет действовать ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов, временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.

Москва Минкультуры РФ

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