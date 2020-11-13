Федеральные музеи в Москве будут закрыты с 16 ноября по 15 января

Театры и концертные залы смогут должны ограничить количество зрителей до 25%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить свою работу, говорится в приказе Минкультуры РФ.

"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций (музеи, музеи-заповедники, организации, осуществляющие выставочную деятельность) (...) приостановить с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций", - говорится в приказе.

Кроме того, согласно новому приказы ведомства, максимальная заполняемость залов в театрах, музеях и концертных залах, подведомственных Минкультуры РФ, теперь не может превышать 25% от количества мест в зале. Ранее театрам и концертным организациям было разрешено проводить спектакли, в случае если на них было продано больше 25% билетов, с тем количество зрителей, которые приобрели билеты.