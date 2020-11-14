Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 75 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 7712 до 7787.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 503 943 случая коронавируса, 363 347 человек вылечились от инфекции.

Вчера стало известно, что с понедельника в городе закроют федеральные музеи. Они уйдут в вынужденный отпуск до 15 января.