Большой театр отменил старт продаж на новогоднего "Щелкунчика"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр остановил предварительную продажу билетов на все спектакли, старт продаж билетов на балет "Щелкунчик", показы которого должны были состояться в январе 2021 года, отменяется, сообщили в театре.

"Уважаемые зрители! Информируем вас, что согласно приказу Министерства культуры РФ № 1429 от 13 ноября в период с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли. Дата начала предварительной продажи на представления балета "Щелкунчик", которые должны состояться в январе 2021 г., ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее", - говорится в сообщении, распространённом театром в соцсетях.

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на Исторической сцене в 1966 году.

Ранее глава министерства культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ, согласно которому максимальная заполняемость зрительного зала в федеральных учреждениях культуры не сможет превышать 25% от количества мест в зале.