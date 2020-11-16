Большой театр обязал зрителей вернуть билеты на спектакли с 27 ноября

Это делается для того, чтобы люди не запутались и не пришли с билетами, купленными до указа о 25-процентной рассадке в зале

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр заявил о необходимости вернуть билеты на спектакли, которые должны были состояться с 27 ноября по 31 декабря, из-за сокращения максимальной заполняемости залов в связи с COVID-19, затем они вновь поступят в продажу позже.

"Все билеты, проданные до 16 ноября на спектакли театра с 27 ноября по 31 декабря 2020 года, признаются недействительными и подлежат возврату. Они принимаются кассами и будут полностью компенсированы. А новые билеты поступят в продажу в ближайшее время. Чтобы люди не запутались и не пришли со старыми билетами", - сказала "Интерфаксу" пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Она уточнила, что информация о правилах возврата билетов будет опубликована на сайте театра. Также будет вывешен график начала продаж билетов на спектакли с 27 ноября по 31 декабря с учетом введенных ограничений по количеству продаваемых мест (не более 25% от общей вместимости зала).

"К сожалению, выполняя требования приказа и указа, ограничивающих посещение спектаклей 25% зрителей от общего процента вместимости зрительного зала, мы должны так действовать", - добавила Новикова.

Она подчеркнула, что стоимость билетов не будет меняться из-за пандемии и сокращения мест в залах.