Вновь более 1600 пациентов с COVID госпитализировали в Москве за сутки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в столице были госпитализированы 1635 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по контролю за инфекцией в столице в среду.

Сутками ранее в больницы попали 1648 инфицированных, отметили в штабе. "На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находятся 440 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в городе выявлено еще 4685 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 571 102. Также за последние сутки от коронавируса вылечились 5 947 пациентов, общее число выздоровевших достигло 422 189.

Среди заболевших за последние сутки 8,5% - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% - от 46 до 65 лет, еще 12,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди инфицированных - люди старше 80 лет.

Во вторник, 24 ноября, вечером сообщалось о 75 скончавшихся пациентах с COVID-19, общее число жертв инфекции в столице достигло 8 530.