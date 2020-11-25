Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:24Заразились
на 25.11В России 2 162 503+23 675В мире 59 759 494+588 333

Вновь более 1600 пациентов с COVID госпитализировали в Москве за сутки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в столице были госпитализированы 1635 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по контролю за инфекцией в столице в среду.

Сутками ранее в больницы попали 1648 инфицированных, отметили в штабе. "На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находятся 440 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в городе выявлено еще 4685 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 571 102. Также за последние сутки от коронавируса вылечились 5 947 пациентов, общее число выздоровевших достигло 422 189.

Среди заболевших за последние сутки 8,5% - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% - от 46 до 65 лет, еще 12,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди инфицированных - люди старше 80 лет.

Во вторник, 24 ноября, вечером сообщалось о 75 скончавшихся пациентах с COVID-19, общее число жертв инфекции в столице достигло 8 530.

Хроника 09 января – 25 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

В мэрии заявили, что данные об активности москвичей будут обезличены

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Машина влетела в пешеходов на северо-западе Москвы

Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января в Москве будет ниже инфляции

Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января в Москве будет ниже инфляции
Пандемия коронавируса

Собянин заявил о сглаживании ситуации с коронавирусом в Москве

Пандемия коронавируса

В правительстве заверили, что в Москве пропускной режим пока не обсуждается

Снежный покров в Москве вырос до 10 см

Снежный покров в Москве вырос до 10 см

Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Синоптики спрогнозировали снегопад в Москве до полудня 23 ноября

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');