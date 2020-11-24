В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Еще 75 пациентов с пневмонией и положительными тестами на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в городе увеличилось с 8 455 до 8 530.

Накануне в опрештабе сообщали о смерти 76 человек с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 566 417 случаев коронавируса, 416 242 человека выздоровели.

При этом суточный прирост заболеваемости во вторник снизился больше чем на тысячу случаев: 5 838 новых заразившихся против 6 866 за предыдущие сутки.