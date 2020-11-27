В Москве откроют еще 12 КТ-центров из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В связи с ростом заболевания коронавирусом в Москве принят ряд дополнительных мер по усилению оказания медицинской помощи больным инфекцией, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"Принято решение об открытии дополнительных 12 КТ-центров (центров компьютерной томографии - ИФ), они в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарственных препаратов", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, выдавать противовирусные препараты также будут работники скорой помощи, которые приезжают на вызов в случае, если человек отказывается от госпитализации или по состоянию здоровья этого не требуется. Таким образом, отметила Ракова, не будет теряться время на ожидание врача из поликлиники.

Помимо этого она сообщила, что для усиления работы поликлиник в них направлены сотрудники многофункциональных центров госуслуг. Они будут оказывать помощь в работе колл-центров поликлиник.

Ракова также рассказала, что в настоящее время в столице в стационарах остаются свободными порядка 5 тыс. коек для больных коронавирусом. "Уже третий месяц московская система здравоохранения работает с особой дополнительной нагрузкой, при этом мы имеем достаточный резерв коек для лечения коронавирусной инфекции", - сказала она.

При этом, по ее словам, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 дополнительная нагрузка легла на амбулаторное звено системы здравоохранения.

По данным оперштаба на пятницу, 27 ноября, Москва обновила антирекорд по новым случаям COVID-19. Суточный прирост заболевших в столице в пятницу составил 7 918 случаев, подтверждено 77 смертей, также поставлен рекорд по выписанным: 6 484 человека.