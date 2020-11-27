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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:43Заразились
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В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ превысил максимум за весь период пандемии, составив 27 543 случая (+1,3%), за сутки умерли 496 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 - 27 543 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 6 241 (22,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне прирост новых заболевших в РФ также ставил антирекорд, за сутки было выявлено 25 487 новых случаев.

При этом продолжается положительная динамика по количеству выписанных. За минувшие сутки в РФ по выздоровлению выписаны 26 682 пациента, что является рекордным числом выздоровевших за весь период.

Москва также обновила антирекорд по новым случаям COVID-19. Суточный прирост заболевших в столице в пятницу составил 7 918 случаев, подтверждено 77 смертей, также поставлен рекорд по выписанным: 6 484 человека.

По данным оперштаба, нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 215 533 случаев коронавирусной инфекции (+1,3%), 38 558 умерших и 1 712 174 выписанных.

Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 464 801.

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