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Путевую инфраструктуру трамваев в Москве передадут в ведение метрополитена

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Путевую инфраструктуру трамвайной сети столицы передадут в ведение "Московского метрополитена", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Стандарты обслуживания инфраструктуры в метрополитене у нас одни из самых строгих, надежных и лучших в мире. Так что этот опыт необходимо внедрять и на другие виды транспорта, в частности, на городской рельсовый, к которому мы будем предъявлять более жесткие требования, чем сейчас. Поэтому мы передадим в московское метро управление путевой инфраструктуры трамвая", - написал Ликсутов в своей колонке на Едином транспортном портале в пятницу.

Он отметил, что теперь будет многократно усилен контроль за состоянием трамвайных путей, ужесточатся нормативы и требования к их содержанию.

"Тем более, что мы почти полностью обновили парк трамваев и в ближайшие 1,2 года полностью заменим все старые вагоны на новые", - сказал заммэра.

По его словам, процесс объединения управления городским транспортом в Москве был начат давно, и горожане уже отметили позитивные результаты. В качестве примера он привел единые стандарты обслуживания пассажиров, уже действующие в Москве.

"Одним из примеров может служить единая навигационная система, реформирование которой началось именно с Московского метрополитена, карта "Тройка". Кроме того, сервис по сопровождению маломобильных пассажиров был разработан и внедрен также на базе метро, а позже масштабирован на МЦК, МЦД и некоторые наземные маршруты", - рассказал Ликсутов.

Москва метрополитен Максим Ликсутов

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