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Масляное пятно обнаружили в Москве-реке в районе Строгино

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Загрязняющее вещество было обнаружено в пятницу на поверхности Москвы-реки в районе Строгино, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В кратчайшие сроки на место прибыли коммунальные службы Москвы совместно с сотрудниками департамента ГОиЧС (департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций). Сейчас специалисты ликвидируют масляное пятно при помощи быстроходных катеров и специального сорбента - гидробрейка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для анализа отобраны пробы воды из реки.

Источник агентства добавил, что источник загрязнения устанавливается, будут приняты меры административного воздействия.

Москва Москва-река

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