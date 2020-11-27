Масляное пятно обнаружили в Москве-реке в районе Строгино

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Загрязняющее вещество было обнаружено в пятницу на поверхности Москвы-реки в районе Строгино, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В кратчайшие сроки на место прибыли коммунальные службы Москвы совместно с сотрудниками департамента ГОиЧС (департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций). Сейчас специалисты ликвидируют масляное пятно при помощи быстроходных катеров и специального сорбента - гидробрейка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для анализа отобраны пробы воды из реки.

Источник агентства добавил, что источник загрязнения устанавливается, будут приняты меры административного воздействия.