Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 650+581 211

В Подмосковье предложили ужесточить наказание за несанкционированные свалки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Московской области предлагают внести статью о привлечении к ответственности владельцев участков, на которых обнаружены несанкционированные свалки. Об этом заявил завотделом организации и контрольной деятельности управления правовым обеспечением министерства экологии и природопользования региона Вадим Скворцов.

"Мы предлагаем внести новую статью в КоАП Московской области (...) по привлечению к ответственности собственников земельных участков за невыполнение обязанностей по охране земель и допущению несанкционированных свалок на своих землях", - сказал Скворцов на "круглом столе" в Мособлдуме, посвященном проблеме образования несанкционированных свалок в пятницу.

Скворцов пояснил, что это относится как к собственникам земель, так и к должностным лицам, если речь идет о неразграниченных землях.

По словам представителя ведомства, штрафные санкции, которые могут быть предусмотрены в рамках этой статьи, могут доходить до 700 тысяч рублей.

Московская область

Новости

В Москве с 1 января вырастут взносы на капремонт

В Москве с 1 января вырастут взносы на капремонт
Пандемия коронавируса

В Москве смертность в октябре была на 3 тыс. случаев выше среднего

В Москве смертность в октябре была на 3 тыс. случаев выше среднего

Осужденному по "дадинской статье" активисту Котову отказали в УДО

Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что иммунитет от COVID есть почти у половины москвичей

Собянин заявил, что иммунитет от COVID есть почти у половины москвичей
Пандемия коронавируса

Собянин продлил ограничения для пожилых и удаленщиков до 15 января

Собянин продлил ограничения для пожилых и удаленщиков до 15 января
Пандемия коронавируса

Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

В Подмосковье зафиксировали рекордное число госпитализированных с COVID-19

В Подмосковье зафиксировали рекордное число госпитализированных с COVID-19

В еще одной клинике сети "Чайка" скрывали случаи COVID-19 у пациентов

МВД опровергло слухи о "палочной" системе штрафов для москвичей без масок

В мэрии заявили, что данные об активности москвичей будут обезличены

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');