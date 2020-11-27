В Подмосковье предложили ужесточить наказание за несанкционированные свалки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Московской области предлагают внести статью о привлечении к ответственности владельцев участков, на которых обнаружены несанкционированные свалки. Об этом заявил завотделом организации и контрольной деятельности управления правовым обеспечением министерства экологии и природопользования региона Вадим Скворцов.

"Мы предлагаем внести новую статью в КоАП Московской области (...) по привлечению к ответственности собственников земельных участков за невыполнение обязанностей по охране земель и допущению несанкционированных свалок на своих землях", - сказал Скворцов на "круглом столе" в Мособлдуме, посвященном проблеме образования несанкционированных свалок в пятницу.

Скворцов пояснил, что это относится как к собственникам земель, так и к должностным лицам, если речь идет о неразграниченных землях.

По словам представителя ведомства, штрафные санкции, которые могут быть предусмотрены в рамках этой статьи, могут доходить до 700 тысяч рублей.