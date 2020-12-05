Росгвардия рассекретила документы об участии НКВД в обороне Москвы в 1941 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Росгвардия впервые представляет на своём сайте ранее секретные архивные сведения о боях войск НКВД во время обороны и контрнаступления под Москвой в 1941 году.

"Рассекреченные архивные документы, рассказывающие о боях войск НКВД СССР под Москвой в декабре 1941 года, опубликованы Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации ко Дню воинской славы России",- сообщили "Интерфаксу" в Росгвардии.

Там напомнили, что 79 лет назад под Москвой советские войска перешли в контрнаступление и отбросили войска Германии на сотни километров от стен столицы, участие в битве за Москву с первого её дня принимали бойцы и командиры войск внутренних войск НКВД.

"В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД. В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артбатарея, другие подразделения ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший Краснознаменным", - пояснили в ведомстве.

Среди представленных материалов, доклады командиров войск НКВД, сводки и рапорты.

Данные сведения опубликуют на сайте ведомства.