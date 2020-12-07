Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Ресторану в Москве грозит штраф за нарушение COVID-мер на вечеринке Бони

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ресторан в центре Москвы могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19 на дне рождения телеведущей Виктории Бони, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Он уточнил, что нарушения были выявлены в ресторане "Balzi Rossi" (Кудринская пл., 1).

Михайлов отметил, что ведомство постоянно отслеживает соблюдаются ли организациями санитарно-эпидемиологические требования, в том числе с помощью мониторинга средств массовой информации и социальных сетей.

"В ходе мониторинга 5 декабря были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, а также грубые нарушения социального дистанцирования посетителями ресторана. Ресторан вызван в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении", - сказал Михайлов.

Инспектор подчеркнул, что заведению грозит крупный штраф либо приостановление деятельности.

"Штраф за такие нарушения составляет до 300 тыс. рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда", - сказал Михайлов.

Новости

Монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения начался в Москве

Монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения начался в Москве

Собянин заявил, что эпидемия COVID растет в Москве по всем параметрам

Мосгорсуд вынес приговор украинскому экс-футболисту Василенко за шпионаж

В Москве побит рекорд атмосферного давления 1959 года

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Полицейский ранил несовершеннолетнюю девочку в Москве

Собянин назвал число людей, которых необходимо привить от COVID-19

Собянин назвал число людей, которых необходимо привить от COVID-19

Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве

Полиция выявила интернет-ресурс по продаже фальшивых справок по COVID

Задержаны подозреваемые в тройном убийстве в Волоколамске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');