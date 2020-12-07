Ресторану в Москве грозит штраф за нарушение COVID-мер на вечеринке Бони

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ресторан в центре Москвы могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19 на дне рождения телеведущей Виктории Бони, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Он уточнил, что нарушения были выявлены в ресторане "Balzi Rossi" (Кудринская пл., 1).

Михайлов отметил, что ведомство постоянно отслеживает соблюдаются ли организациями санитарно-эпидемиологические требования, в том числе с помощью мониторинга средств массовой информации и социальных сетей.

"В ходе мониторинга 5 декабря были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, а также грубые нарушения социального дистанцирования посетителями ресторана. Ресторан вызван в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении", - сказал Михайлов.

Инспектор подчеркнул, что заведению грозит крупный штраф либо приостановление деятельности.

"Штраф за такие нарушения составляет до 300 тыс. рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда", - сказал Михайлов.