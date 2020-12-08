Объявлены названия 4 станций Большой кольцевой линии московского метро
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Четыре строящиеся станции Большой кольцевой линии метро получили названия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
На новой линии появится станция Новаторская (рабочее название "Улица Новаторов"), она расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, станция будет пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро.
Станция Карамышевская (рабочее название "Улица Народного Ополчения") - расположена вблизи пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения; Мнёвники - расположена на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной.
Станция Терехово - расположена на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.