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Объявлены названия 4 станций Большой кольцевой линии московского метро

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Четыре строящиеся станции Большой кольцевой линии метро получили названия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

На новой линии появится станция Новаторская (рабочее название "Улица Новаторов"), она расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, станция будет пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро.

Станция Карамышевская (рабочее название "Улица Народного Ополчения") - расположена вблизи пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения; Мнёвники - расположена на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной.

Станция Терехово - расположена на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.

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