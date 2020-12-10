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Власти Подмосковья назвали растения, которые нельзя сажать при благоустройстве

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Минэкологии Московской области подготовили список наиболее опасных видов растений, которые нельзя использовать в программах благоустройства в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

"В "черный список" Минэкологии, помимо борщевика, вошли клен ясенелистный, или американский; гигантский и канадский золотарники, рябинник рябинолистный, люпин многолистный и рейнутрия японская", - говорится в сообщении.

Список будет направлен в министерство благоустройства Московской области, где сейчас составляются рекомендации по благоустройству и озеленению в регионе.

"Инвазия становится все более серьезной угрозой видовому разнообразию Подмосковья. Классический пример – борщевик Сосновского, которым заражено уже более 32 тысяч гектаров. Опасными темпами разрастаются все виды золотарника, который когда-то начали высаживать для производства лекарств - а между тем, корневая система этого растения выделяет токсичные вещества, отравляющие почву", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина.

Инвазивными называются виды, распространение которых угрожает биологическому разнообразию.

Московская область

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