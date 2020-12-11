Метро стало главным местом нарушения масочно-перчаточного режима в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Более половины штрафов за нарушения противоэпидемического масочно-перчаточного режима в Москве было выписано в городском метрополитене, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на статистику судебных обжалований штрафов юридического сервиса Destra.

"Через Destra (...) прошло 4 тыс. дел о нарушениях масочного режима. Судя по статистике сервиса, в 58% случаев протоколы были выписаны нарушителям в метрополитене, в 18% - на вокзалах, в 13% - в автобусах, в 9% - в торговых центрах. При этом в метрополитене 71% нарушений были зафиксированы в вестибюлях после прохождения турникетов, 12% - в вагонах, 11% - при входе до турникетов и 6% - на платформах станций", - говорится в публикации.

Издание уточняет, что, согласно статистике юридического сервиса Destra, в августе-сентябре 92% штрафов было выписано за отсутствие масок и 8% - за отсутствие перчаток. В октябре-ноябре тенденция изменилась: лишь 23% санкций наложено за отсутствие масок, тогда как 77% - за отсутствие обязательных перчаток. При этом обжалование штрафов в половине случаев привело к их замене на предупреждения, в 20% случаев санкции были уменьшены с 5 тыс. до 1 тыс. рублей.

В Главном контрольном управлении города Москвы (Главконтроль), куда газета обратилась с просьбой прокомментировать представленную статистику, ответили, что "объективно оценить" ее не могут, так как "методы сбора и оценки информации, представленной данным юридическим сервисом, неизвестны".

При этом в ноябре начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что ежедневно за нарушение масочного режима в Москве штрафуют более 3 тыс. человек, причем половину отлавливают в магазинах и общественных местах, остальных - в общественном транспорте, напоминает издание.

По словам Данчикова, за время действия противоэпидемических ограничений в общей сложности было оштрафовано более 160 тыс. горожан. Таким образом, наложенные только на физических лиц санкции за отказ носить маски и перчатки могли составить до 0,9 млрд рублей. В Destra констатировали троекратный рост обращений граждан в ноябре с жалобами на выписанные штрафы за отсутствие масок и перчаток, пишет "Коммерсант".