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Более 12 тыс. москвичей привились от коронавируса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - К настоящему времени свыше 12 тыс. жителей Москвы прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил столичный оперштаб по контролю за COVID-19 в среду в своем телеграм-канале.

Масштабная вакцинация от коронавируса в столице среди работников здравоохранения, образования и соцзащиты началась с 4 декабря.

С 14 декабря записаться на эту бесплатную прививку также могут работники сферы торговли и услуг, культуры, а также сотрудники центров госуслуг.

Хроника 09 января – 16 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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