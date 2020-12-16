Более 12 тыс. москвичей привились от коронавируса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - К настоящему времени свыше 12 тыс. жителей Москвы прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил столичный оперштаб по контролю за COVID-19 в среду в своем телеграм-канале.

Масштабная вакцинация от коронавируса в столице среди работников здравоохранения, образования и соцзащиты началась с 4 декабря.

С 14 декабря записаться на эту бесплатную прививку также могут работники сферы торговли и услуг, культуры, а также сотрудники центров госуслуг.