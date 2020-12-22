В ТЦ "Охотный ряд" в третий раз выявили нарушения мер против COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Московскому торговому центру "Охотный ряд" грозит штраф в 1 млн рублей за повторные нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.

"ОАТИ повторно проведено обследование в торговом центре "Охотный ряд", - сказал журналистам Поповский. По его словам, несмотря на нарушения, выявленные на прошлой неделе, торговым центром так и не приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдению масочно-перчаточного режима.

Он сообщил, что администрация ТЦ "Охотный ряд" приглашена в инспекцию для составления протокола. "Штраф за соответствующие нарушения составляет до 300 тыс. рублей, а если, в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 миллиона рублей", - сказал Поповский.

16 декабря стало известно, что в "Охотном ряду" не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по ношению масок и перчаток. Кроме того, 12 октября инспекторы ОАТИ также выявляли несоблюдение масочно-перчаточного режима в торговом центре.