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В Подмосковье с января изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость проезда в автобусном и железнодорожном общественном транспорте изменится в Московской области с начала января 2021 года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по ценам и тарифам региона.

"На автобусных маршрутах Московской области при оплате картой "Стрелка" стоимость проезда проиндексирована на 3,6% в соответствии с уровнем инфляции", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что стоимость поездки в автобусах с 1 января составит по единой транспортной карте – 36 руб. 74 коп. в городском сообщении, в пригородном – к этой сумме будут прибавлять 4,64-4,65 руб. за каждые следующие 2,5 км.

Цена поездки при оплате бесконтактной банковской картой составит 37 руб., за наличные - 58 руб. в городском сообщении.

Тарифы на проезд на железнодорожном транспорте изменятся со 2 января. Стоимость проезда в пределах одной зоны на территории Московской области составит 26 руб.

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