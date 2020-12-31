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Ряд улиц в Москве в новогоднюю ночь перекроют из-за фейерверков

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - На время запуска праздничных фейерверков в ночь на 1 января в центре Москвы и в некоторых других административных округах для движения транспорта перекроют несколько улиц, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

Так, в центре города с 23:30 31 декабря до 00:15 1 января закроют для движения Большой Москворецкий мост, Москворецкую улицу, Васильевский спуск, Москворецкую (между Большим Москворецким мостом и Китайгородским проездом), Раушскую, Кремлевскую, Софийскую набережные, а также улицы Варварка и Ильинка.

Кроме того, несколько улиц будут перекрыты с 0:40 до 01:10 1 января в четырех округах.

В Западном округе в это время нельзя будет проехать по улице Федосьино, в Юго-Западном - по улице Кадырова (между улицей Адмирала Лазарева и Бунинской аллеей), в Зеленограде - по Озерной аллее (от Центрального проспекта до дома 5, строение 2 по Георгиевскому проспекту). В Троицке в новой Москве на это время закроют движение по Физической улице (между Калужским шоссе и Солнечной улицей) и улице Центральная (между домом 26 и Солнечной улицей).

Москва ЦОДД

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