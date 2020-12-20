Парковки в Москве в новогодние каникулы будут бесплатными
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Парковки в Москве c 1 по 9 января будут бесплатными, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Бесплатными станут и парковки - c 1 по 9 января. В новогоднюю ночь будут ходить 59 маршрутов наземки. А в рождественскую ночь с 6 на 7 января для вас будут ходить 182 маршрута наземного транспорта, большая часть проработает до 3 часов ночи 7 января", - сказал журналистам Ликсутов.
Он также напомнил, что проезд на метро и МЦК традиционно будет бесплатным в новогоднюю ночь: с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.
Как сообщалось, до 15 января в Москве приостановлено проведение массовых мероприятий. Ресторанам и клубам запрещено работать с 23:00 до 06:00.
В новогоднюю ночь не будут работать парки и катки.